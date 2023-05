Rammstein: Diese Lieder spielen Till Lindemann und Co. live

Rammstein in Klagenfurt am 26. Mai 2022, hier während des Songs ‘Mein Teil’

Am heutigen 22. Mai beginnen Rammstein mit ihrer diesjährigen Stadiontournee quer durch Europa. Der Startschuss fällt in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dabei stehen auch einige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. So empfiehlt sich ein Blick auf die Lieder, die Sänger Till Lindemann, Bassist Oliver Riedel, Drummer Christoph Schneider, Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz sowie die beiden Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landers zum Besten geben werden.

Ein Fest — vergiss dein Herzeleid

Die Band hat am Samstag, den 20. Mai 2023 eine Generalprobe ihrer Liveshow in Vilnius abgehalten. Etwa 800 Fanclub-Mitglieder durften mit dabei sein. Schon einen Tag zuvor machte die angebliche Setlist der kommenden Konzertreise die Runde im Internet. Seit der Generalprobe dürften die Stücke allerdings nun ein für alle Mal fix sein, wie die „Westfälischen Nachrichten“ berichten. So dürfen sich die Fans von Rammstein durchaus ein paar andere Tracks im Vergleich zur vorherigen Tournee 2022 freuen. Auf den ersten Blick sind ‘Bestrafe mich’, ‘Giftig’ und ‘Angst’ neu.

Des Weiteren ist es natürlich theoretisch denkbar und möglich, dass Rammstein das ein oder andere Lied austauschen — so wie es bereits 2019 und 2022 getan haben. Große Veränderungen sind bei der aufwändig inszenierten sowie an einen festen Ablauf gebundenen Show jedoch nicht zu erwarten. Darüber hinaus wird ‘Angst’ bei der unten zu sehenden kompletten Setlist in Klammern aufgeführt. Das hat den Grund, dass die Formation den Track bei der Generalprobe nicht darbot. Jedoch haben Lindemann und Co. das Stück offenbar vorher ausgiebig geprobt. Daher kann man wohl davon ausgehen, dass der Song auch auf der Tour gespielt wird.

Die aktuelle Rammstein-Setlist:

Rammlied Links 2 3 4 Bestrafe mich Giftig Sehnsucht Mein Herz brennt Puppe (Angst) Zeit Deutschland (RZK-Remix) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Ohne Dich (Piano-Version) Engel (Piano-Version) Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Hier die G/A/S-Termine der Rammstein-Tour 2023:

07.06. München, Olympiastadion

08.06. München, Olympiastadion

10.06. München, Olympiastadion

11.06. München, Olympiastadion

17.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

18.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

15.07. Berlin, Olympiastadion

16.07. Berlin, Olympiastadion

18.06. Berlin Olympiastadion

26.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

27.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

Die komplette Übersicht findet ihr hier.

—

