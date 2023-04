Rammstein: Jubiläumsedition von SEHNSUCHT angekündigt

Kurz vor Start ihrer Tournee im Mai servieren Rammstein ihren Fans ein kleines Fan-Highlight. Via Social Media kündigte die Berliner Band eine Jubiläumsedition für ihr zweites Studioalbum an. SEHNSUCHT erschien am 22. August 1997 und feiert demnach dieses Jahr seinen 26. Geburtstag.

Bereits in den letzten Tagen begannen heiße Diskussionen auf Social Media, nachdem Rammstein drei kurze Clips posteten, die sie in den frühen Jahren der Band-Ära zeigen. In einem der Clips folgt die Kamera den jungen Rockern in die Gefilde eines Proberaums, in dem erstmals die Töne zu 'Engel' zu hören sind. Mit der Bildunterschrift folgte die Ankündigung: „Sehnsucht Jubiläums-Edition – bald erhältlich!"

Rammstein feiern 26 Jahre SEHNSUCHT

Dass sich die deutsche NDH-Legende etwas Besonderes für die Jubiläen ihrer vergangenen Platten einfallen lässt, ist kein Novum. Zum 25-jährigen ihres Debüts HERZELEID vor drei Jahren erschien bereits eine Auswahl verschiedener Album-Editions und -Packages. Diesmal zelebriert die Combo für ihr zweites Album noch ein Jahr mehr und feiert den 26. Geburtstag von SEHNSUCHT. Das lässt sich höchstwahrscheinlich mit der letztjährigen Veröffentlichung ihres nunmehr achten Studioalbums ZEIT erklären.

SEHNSUCHT ist Rammsteins zweites Studioalbum und sorgte maßgeblich für den internationalen Erfolg der Industrial-Rocker. Es war das erste deutschsprachige Album, das Platinstatus in den USA erreichte. Möglicherweise auch dank des Soundtracks des ersten Teils von ‘Matrix’, auf dem ‘Du hast’ zu finden ist (auch wenn der Song selbst nicht im Film verwendet wurde). ‘Du hast’, ‘Engel’ und ‘Sehnsucht’ gehören bis heute zum Liverepertoire des Sechsergespanns.

SEHNSUCHT-Jubiläums-Editionen ab sofort vorbestellbar

Ab heute sind die Jubiläums-Editionen von SEHNSUCHT in verschiedenen Ausführungen im Rammstein-Shop vorbestellbar. Darunter das Album in Form von Kassette, CD und schwarzer oder weißer LP mit 40-seitigem Booklet, erstmals in remastertem HD Sound und mit einem exklusiven 2023er-Mix von 'Spiel mit mir'. Außerdem sind T-Shirts im SEHNSUCHT-Look erhältlich. Die Artikel werden laut Website ab dem 09. Juni versendet. Rammstein werden dann gerade ihre erste Rutsche deutscher Konzerte in München absolviert haben.

Ein kleines witziges Gimmick gibt es außerdem: Mit jeder Vorbestellung des Albums gibt es die Möglichkeit, gegen einen Aufpreis von zwei Euro eine SEHNSUCHT-Postkarte mit Rammstein-Briefmarke zu verschicken. Die Aktion gilt bis zum 07. Mai.

