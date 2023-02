Rammstein: neue Doku über Kontroversen der Band

Rammstein in Klagenfurt am 26. Mai 2022, hier während des Songs ‘Mein Teil’

Müsste man das Erfolgsrezept von Rammstein ergründen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass es lautet: immer schön anecken. Die NDH-Metaller um Frontmann Till Lindemann waren noch nie eine Easy Listening-Band, sondern hat stets Inhalte aufs Tableau gestellt, zu denen es oft auch zwei Meinungen gibt. Nun hat sich die „Deutsche Welle“ konkreter mit diesem Aspekt der Formation beschäftigt.

Provokantes Gesamtkunstwerk

So hat das Medienunternehmen eine rund 26 Minuten lange Dokumentation gedreht, in der die Journalisten folgende Frage beantworten wollen: „Warum ist Rammstein so kontrovers?“ Das zugehörige Video könnt ihr euch hier anschauen. Des Weiteren schreibt die „Deutsche Welle“ zu ihrem Filmchen: „Deutschlands Schockrocker begeistern Fans weltweit und sorgen mit Tabubrüchen immer wieder für Skandale. Sind die Provokationen der Band ernst gemeint? Und was bedeutet ihr Kokettieren mit rechter Symbolik? Wir zeigen, wie Rammstein wirklich tickt.

Diese deutsche Band ist ein Gesamtkunstwerk und hat eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Rammstein! Seit 1995 erhitzen die Ostberliner Schockrocker, die alle in der DDR aufgewachsen sind, die Gemüter und sind damit enorm populär. Ihre Musik: brachial, ihre Ästhetik: martialisch, ihre Konzerte: eine bombastische Show aus Feuerwerk und provokanten Bildern. Weltweit hat Rammstein mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft — und das mit deutschen Songtexten! Auch ihre aktuelle Europa-Tournee 2023 ist überwiegend ausverkauft. Was steckt hinter dem Phänomen Rammstein?“

