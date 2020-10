Quasi-Allein­unterhalter Nate ­Garrett hat es wieder getan: ENLIGHTENED IN ETERNITY ist das vierte Album unter dem Banner von Spirit Adrift, und wie bei allen Vorgängern hat man auch hier das Gefühl, einer vergessenen klassischen Metal-Band irgendwo zwischen Dio, Manowar und Iron Maiden zuzuhören, zumal die Doom-Wurzeln noch weiter in den Hintergrund getreten sind. High Spirit und Visigoth dienen noch am ehesten als aktuelle Referenzen. Garrett und sein Schlagzeuger Marcus Bryant kreieren eine Atmosphäre, die zweifellos an jahrzehntealte Glanz­taten erinnert, ohne komplett auf die Retromasche zu setzen.

Dabei verzaubert vor allem die Gitarrenarbeit, die Songs wie ‘Ride Into The Light’, ‘Cosmic Conquest’ oder ‘Harmony Of The Spheres’ zu etwas Besonderem macht. Ohrwurmgarantie ohne Kitschalarm. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie diese Stücke mit einem Ausnahmesänger klingen würden, aber den Job am Mikro möchte Garrett offensichtlich nicht hergeben. So wird Spirit Adrift der ganz große Durchbruch wahrscheinlich versagt bleiben, Fans der angesprochenen Combos sollten aber die Ohren spitzen und sich den Namen vormerken.

***

