Toggle menu

Metal Hammer

 Search

We Lost The Sea live in München 19.05.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: We Lost The Sea

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Darkthrone: 20 Jahre THE CULT IS ALIVE
Darkthrone-Cult-q
Wenn sich eine Band nicht vor Genre-Grenzen fürchtet, ist das Darkthrone. Ihr Album THE CULT IS ALIVE beweist das mit krachenden Tönen.
Wenn Darkthrone eines nie interessiert hat, dann sind es fremde Erwartungen. THE CULT IS ALIVE, erschienen am 27. Februar 2006 über Peaceville Records, ist das elfte Album des notorisch eigenwilligen Duos aus Norwegen - und gleichzeitig ein musikalischer Wendepunkt. Während die Szene noch immer ehrfürchtig über die „Unholy Trinity“ aus A BLAZE IN THE NORTHERN SKY (1992), UNDER A FUNERAL MOON (1993) und TRANSILVANIAN HUNGER (1994) spricht, machten Fenriz und Nocturno Culto 2006 etwas, das viele Black Metal-Puristen damals als Sakrileg empfanden: Sie ließen Punk rein. Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums von THE CULT IS ALIVE blicken wir zurück auf Hintergründe…
Weiterlesen
Zur Startseite