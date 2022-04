Deep Purple verurteilen Putin und seinen Ukraine-Krieg und hoffen, dass sich das russische Volk traut, sich gegen seinen Machtapparat aufzulehnen.

Deep Purple hätten eigentlich am 31. Mai in Kiew und 4. Juni in Moskau auftreten sollen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung haben die Classic-Rocker beide Shows nun abgesagt. Darüber hinaus posteten sie Textzeilen von ‘Child In Time’, ihres Songs zum Kalten Krieg. Des Weiteren verurteilten die Band-Mitglieder den von Putin angezettelten Krieg gegen die Ukraine. Aufruf zur Revolution "Wir sind eine unpolitische Band", meint Bassist Roger Glover. "Und unsere Absicht war in keiner Hinsicht jemals politisch. Es war Musik. Heute ist das anders. Wir verurteilen das Militär von Putin für die Grausamkeiten gegen unschuldige Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine." Frontmann…