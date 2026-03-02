Zum Release ihres Debüts ARMED TO THE TEETH stellt Avalanche-Gitarristin Veronica Campbell (26) sich und ihre Formation vor.

Das komplette Couch-Interview mit Veronica Campbell findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welche Erinnerungen verbindest du mit deiner Kindheit? Veronica Campbell: Mit meinem Vater im Auto Rock-Musik zu hören – AC/DC, Metallica, Queen, Guns N’ Roses und Elvis (so heißt auch mein Vater). MH: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast? VC: Als ich im Musikgeschäft anfing und Geld verdienen musste, half ich bei Konzerten als Teil der Crew aus. Bei einer meiner ersten Schichten zogen…