Ritchie Blackmore muss aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme umdenken, was Live-Auftritte anbelangt.

Wir werden alle nicht jünger — das musste auch der frühere Deep Purple- und Rainbow-Gitarrist Ritchie Blackmore mal wieder feststellen. Vergangenen November sah sich der Classic-Rocker gezwungen, vier von sechs Live-Terminen an der US-Ostküste abzusagen — "aus medizinischen Gründen". In einem aktuellen Interview bei Ultimate Classic Rock verrät der 81-Jährige nun, was ihn dabei konkret geplagt hat. Zudem will er Konsequenzen ziehen, was Tourneen angeht. Unangenehm "Ich bin eines Morgens aufgewacht, als wir auf Tour waren, und hatte einen Schwindelanfall", packt Ritchie Blackmore aus. "Das wünsche ich niemandem. Es ist das Schlimmste, womit ich jemals zu tun hatte. Ich hatte…