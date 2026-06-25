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Young Gun Silver Fox live in München 23.01.2027

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Künstler: Young Gun Silver Fox

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Zack Roach: Ex-Senses Fail-Gitarrist ist verstorben
Zack Roach mit Senses Fail am 16. Juli 2016 beim Taste Of Chaos Festival im kalifornischen San Bernardino
Senses fail trauern um ein ehemaliges Bandmitglied: Der einstige Gitarrist Zack Roach ist bedauerlicherweise gestorben.
In der Post Hardcore-Szene der Vereinigten Staaten von Amerika gibt es einen Todesfall zu beklagen. Und zwar weilt der frühere Senses Fail-Gitarrist Zack Roach, welcher auch für andere aus Wichita in Kansas stammende Musikgruppen wie Team Tremolo und Spirit Of The Stairs gespielt hat, nicht mehr unter den Lebenden — so berichtet The Prp. Die traurige Nachricht überbrachte Senses Fail-Frontmann Buddy Nielsen in den Sozialen Medien. Genaue Informationen zur Todesursache liegen derzeit nicht vor. Unfassbar traurig So vermeldete Buddy Nielson in einem Video bei Instagram: "Gestern ist Zack Roach verstorben. Er hat von etwa 2009 bis 2016 bei Senses Fail…
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