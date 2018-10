Korn-Cover im Maisfeld mit Maiskolben-Sticks

Foto: Screenshot via YouTube, Cameron Fleury. All rights reserved.

Mehr Korn geht nicht! Als offensichtlicher Fan von den Nu Metallern Korn und witzigen Wortspielen – die in der deutschen Übersetzung leider ein wenig flöten gehen – hat sich Schlagzeuger Cameron Fleury für sein Cover zu ‘Freak On A Leash’ in ein Maisfeld gesetzt.

Das Video dazu, was der Musiker über YouTube veröffentlichte, zeigt den Trommler, wie er anstelle von Drumsticks mit zwei Maiskolben auf sein Instrument eindrescht und dabei sowohl Talent als auch Humor beweist. ‘Freak On A Leash’ wurde 1999 als fünfte und letzte Single des dritten Studio-Album FOLLOW THE LEADER veröffentlicht.

Seht hier das Cover zu Korns ‘Freak On A Leash’: