Korn: Schaut hier das herzallerliebste Cover zu ‘Blind‘

Foto: Screenshot via YouTube, O'Keefe Music Foundation. All rights reserved.

Das kürzlich veröffentlichte Cover von ‘Blind’ der Nu Metal-Band Korn geht direkt ins Herz. Eine Jugend-Band der O’Keefe Music Foundation meistert ihre Cover-Version mit Bravur. Die Band-Mitglieder sind gerade mal zwischen zehn und 17 Jahren alt. Im Rahmen der gemeinnützigen Organisation, die jungen Musikerinnen und Musikern aus aller Welt kostenlosen Musikunterricht, Aufnahme-Sessions und Videos ermöglicht, entstand das Cover.