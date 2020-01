Korn: „Wir waren nie eine Rap Metal-Band“

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Korn zählen zu einer der einflussreichsten und wegweisendsten Nu Metal-Bands, von denen es in den neunziger und frühen zweitausender Jahren einige aufkamen. In einem aktuellen Interview mit Premiere Guitar wurden die beiden Korn-Gitarristen gefragt, wie die Band es geschafft hätte über die Genre-Bezeichnung „Nu Metal“ hinauszuwachsen und ein so einflussreicher Act für lange Zeit zu bleiben.

Brian „Head“ Welch sagte dazu: „Wir fahren eine düsterere Schiene als viele dieser Bands es damals taten. Wir waren außerdem nie eine Rap Metal-Band. Wir hatten einige Gastsänger, die rappten. Aber Jonathan hat das nie getan. Er war immer düster, wuchs mit The Cure auf und wurde von Nine Inch Mails beeinflusst.“

Über die Grenzen des Metal hinaus

James „Munky“ Shaffer fügte noch hinzu: „Es gibt immer Puristen, die sagen: ‚Darum geht es beim Metal nicht.‘ Aber ich hatte das Gefühl, dass wir etwas machen, was wir gerne tun. Es hört sich gut an und es tut gut, etwas Anderes zu erschaffen.“

Auf die Frage, warum sie glauben, dass Korns Sound so lange zu so vielen Menschen gesprochen hat, antwortete Munky: „Ich denke, als wir alle älter wurden und anfingen, heftigere Musik zu schreiben, begann Jonathan tiefer zu graben und seine Stimme zu entdecken. Es ist sehr real und findet Anklang bei den Menschen und hilft ihnen in schwierigen Zeiten. Es gibt ihnen das gefühl, nicht allein zu sein.“