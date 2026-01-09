Den Start in den Release-Tag haben sich J.B.O. und ihre Fans anders vorgestellt. Gitarrist Hannes Holzmann musste nach der Anreise zum Konzertort Hamburg am Freitag, den 9.1. direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose: Lebensmittelvergiftung. Laut Band-Angaben wird er dort voraussichtlich drei Tage stationär behandelt.

Eigentlich wollten J.B.O. das Wochenende nutzen, um ihr neues Album HAUS OF THE RISING FUN gebührend mit den Fans auf Tour zu feiern. Stattdessen kam es nun gleich zu mehreren Rückschlägen: Bereits am Vortag war das Konzert in Mutterstadt abgesagt worden, nun folgen auch die beiden anstehenden Shows im Norden und Westen.

J.B.O. ohne Hannes: Keine Option

In einem Statement erklären J.B.O., dass Auftritte ohne Hannes für sie keine Option seien. Für die Konzerte in Hamburg und Oberhausen arbeitet die Band bereits an Ersatzterminen, die so schnell wie möglich bekanntgegeben werden sollen. Die Show in Mutterstadt hingegen wird ersatzlos entfallen, da eine weitere Zusammenarbeit mit dem örtlichen Veranstalter nicht mehr möglich sei.

Trotz der Absagen bleibt zumindest eine gute Nachricht: Das neue J.B.O.-Album erscheint wie geplant. Die Band bittet ihre Fans um Verständnis, hofft auf anhaltende Unterstützung zum Release.

In der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe erfahrt ihr im Interview alles über das neue J.B.O.-Album HAUS OF THE RISING FUN.

