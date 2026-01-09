Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Krankenhaus: J.B.O. verschieben zwei Liveshows

J.B.O., Summer Breeze 2024
J.B.O., Summer Breeze 2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Die Comedy-Metaller J.B.O. müssen ihre Konzerte in Hamburg und Oberhausen absagen. Grund ist ein gesundheitlicher Notfall innerhalb der Band.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Den Start in den Release-Tag haben sich J.B.O. und ihre Fans anders vorgestellt. Gitarrist Hannes Holzmann musste nach der Anreise zum Konzertort Hamburg am Freitag, den 9.1. direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose: Lebensmittelvergiftung. Laut Band-Angaben wird er dort voraussichtlich drei Tage stationär behandelt.

Eigentlich wollten J.B.O. das Wochenende nutzen, um ihr neues Album HAUS OF THE RISING FUN gebührend mit den Fans auf Tour zu feiern. Stattdessen kam es nun gleich zu mehreren Rückschlägen: Bereits am Vortag war das Konzert in Mutterstadt abgesagt worden, nun folgen auch die beiden anstehenden Shows im Norden und Westen.

J.B.O. ohne Hannes: Keine Option

In einem Statement erklären J.B.O., dass Auftritte ohne Hannes für sie keine Option seien. Für die Konzerte in Hamburg und Oberhausen arbeitet die Band bereits an Ersatzterminen, die so schnell wie möglich bekanntgegeben werden sollen. Die Show in Mutterstadt hingegen wird ersatzlos entfallen, da eine weitere Zusammenarbeit mit dem örtlichen Veranstalter nicht mehr möglich sei.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Trotz der Absagen bleibt zumindest eine gute Nachricht: Das neue J.B.O.-Album erscheint wie geplant. Die Band bittet ihre Fans um Verständnis, hofft auf anhaltende Unterstützung zum Release.

Haus of the Rising Fun (Ltd. Boxset)
Haus of the Rising Fun (Ltd. Boxset) Für € 49,99 bei Amazon kaufen

In der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe erfahrt ihr im Interview alles über das neue J.B.O.-Album HAUS OF THE RISING FUN.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Absage Hannes Holzmann HAUS OF THE RISING FUN J.B.O. Konzerte Krankenhaus Live
METAL HAMMER präsentiert: Erik Cohen
Erik Cohen
Im Mai, September und Dezember 2026 wird norddeutsch gerockt: Erik Cohen lädt zu weiteren Bühnen-Partys. METAL HAMMER präsentiert natürlich.
Erik Cohen, einer der wohl eigenständigsten deutschsprachigen Rock-Musiker der letzten Jahre, fügt mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit zusammen, was ihm über seine musikalische Sozialisation in Fleisch und Blut überging. Er schreibt mit spürbarer Freude an zupackenden Melodiebögen und leidenschaftlicher Ausdauer Rocksongs, die in ihren Ansätzen unterschiedlich sein mögen, aber im Albumkontext dennoch ein absolut stimmiges Gesamtbild ergeben, das sich überdies nur schwer kopieren lässt. Um Sound-Schubladen hat sich der sympathische Kieler noch nie sonderlich gekümmert und so bleiben in seiner künstlerischen Welt die Genre-Grenzen kontinuierlich offen und fließend. Classic Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Alternative Rock, Punk und Pop müssen sich am Ende einfach…
Weiterlesen
Zur Startseite