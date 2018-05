Mit Farben zeichnen kann jeder: Vincent Castiglia malt jedoch mit Blut. Eine Dokumentation beleuchtet das Leben des Künstlers.

Künstler bauen häufig Bizarres und Groteskes in ihre Arbeiten mit ein: hierfür ist Vincent Castiglia ein perfektes Beispiel. Der amerikanische Maler nutzt für seine Bilder keine 0815-Tusche oder Acrylfarben: er zeichnet mit menschlichem Blut. Eine Dokumentation mit dem Titel ‘Bloodlines: The Art And Life Of Vincent Castiglia’ beleuchtet die Hintergründe des Malers und wie er mit seiner Kunst die dunklen Kapitel seines Lebens verarbeitet. Musikerkommentare Der Film beinhaltet neben Aussagen von Vincent Castiglia selbst auch Interviews mit Gary Holt und Kerry King von Slayer, Lamb Of God-Musiker Randy Blythe, Schauspielerin Margaret Cho und Gregg Allman von den Allman Brothers. Die Regie…