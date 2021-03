Pantera geht immer! Das dachten sich auch u.a. Lzzy Hale, Gina Gleason von Baroness und Reba Meyers von Code Orange und nahmen sich ‘Mouth For War’ vor.

Keine Metal-Party ohne einen Hit von Pantera - alte DJ-Weisheit. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich die Macher der Heavy Metal-Talkshow "Two Minutes To Late Night" ebenfalls einen Pantera-Klassiker zum covern ausgesucht haben. Es handelt sich um ‘Mouth For War’ vom 1992er Studioalbum VULGAR DISPLAY OF POWER (siehe Video unten). Spaßige Angelegenheit Als Musiker mit von der Partie waren hier Sängerin Lzzy Hale (Halestorm), Gina Gleason (Baroness), Reba Meyers (Code Orange), Madi Watkins (Year Of The Knife), Ben Koller (Mutoid Man, Converge, All Pigs Must Die, Killer Be Killed) und Showmaster Jordan Olds mit Corpsepaint. Über ihr Cover,…