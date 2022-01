Legendärer Paradox-Texter Peter Vogt verstorben

Aus der bayerischen beziehungsweise genauer gesagt: unterfränkischen Metal-Szene gibt es unschöne Neuigkeiten. Wie die Würzburger Thrash Metal-Gruppe Paradox vermeldet, ist ihr Freund und Texter Peter Vogt gestorben. So wie sich das zugehörige Statement der Band liest, kämpfte er lange mit einer Krankheit, schaffte es jedoch noch vor seinem Tod, seine Arbeiten am neuen Paradox-Album abzuschließen.

„Bedauerlicherweise haben wir heute keine guten Nachrichten für euch“, leitet die Band die Todesmeldung ein. „Der Schick sitzt tief! Unser Freund und Texter Peter Vogt ist letzte Nacht gestorben. Er kämpfte lange Zeit und wollte wirklich die neue Paradox-Platte mit uns zusammen fertigstellen. Er hat es geschafft — und er hat sie großartig werden lassen mit all seiner Leidenschaft dafür. Wie ihr alle wisst, schrieb er neben den Texten für unser neues Album auch die Texte für PRODUCT OF IMAGINATION (1987) und unseren Klassiker HERESY (1989).

Seine Texte werden weiterleben, und viele Fans werden sie in der Zukunft weiter singen. Peter war nicht nur ein fantastischer Texter, sondern auch ein Mitglied unserer Familie. Und Paradox sind ihm viel schuldig. Danke für alles, was du gegeben hast. Wir werden dich so sehr vermissen. Wir lieben dich, Peter. Ruhe in Frieden.“ Mit dem dem neuen Album meinen Paradox das 2021er-Werk HERESY II – END OF A LEGEND. METAL HAMMER drückt an dieser der Band, der Familie, den Freunden sowie allen Nahestehenden von Peter Vogt sein Beileid aus.

