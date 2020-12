Legendäres Puk-Aufnahmestudio in Dänemark abgebrannt

Das dänische Tonstudio Puk Recording Studios ist in der Nacht zum 28. Dezember einem Feuer zum Opfer gefallen und wurde dabei komplett zerstört. Laut der dänischen Seite Newsbreak sei das Feuer um 04.48 Uhr von einem Bewohner der Region bei der Polizei gemeldet worden. Die Löscharbeiten hätten daraufhin mehrere Stunden gedauert. Verletzte gäbe es zum Glück keine. Eine Brandursache sei bisher noch nicht bekannt.

Das Aufnahmestudio stand seit vielen Jahren im nördlichen Teil der dänischen Stadt Randers. Es wurde 1978 von John „Puk“ Quist gebaut und galt Mitte der achtziger Jahre als eines der fortschrittlichsten Tonstudios der Welt. Hier nahmen Künstler wie Depeche Mode (VIOLATOR (1990) und MUSIC FOR THE MASSES (1987)), Judas Priest (RAM IT DOWN (1988)), Elton John (SLEEPING WITH THE PAST (1989), George Michael und Meshuggah (THE VIOLENT SLEEP OF REASON (2016)) ihre Musik auf. Später wurde Puk Recording Studios an ein Windkraftunternehmen verkauft und war deswegen bereits seit 2016 geschlossen.