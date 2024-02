Lemmy Kilmister: Pläne für Statue in Heimatstadt bewilligt

Wie BBC News berichtet, will man in der Heimatstadt von Lemmy Kilmister eine Statue zu seinen Ehren errichten. Die Pläne hierfür hat der Stadtrat von Stoke-on-Trent jüngst abgesegnet. Die am 28. Dezember 2015 an Krebs verstorbene Motörhead-Ikone wurde in Burslem geboren — neben Tunstall, Stoke-upon-Trent, Hanley, Fenton und Longton einer der sechs Städte, die sich 1910 zu Stoke-on-Trent zusammengeschlossen haben.

Neue Pilgerstätte

Laut des Stadtratbeschlusses will man die ungefähr 50.000 Britische Pfund (58.500 Euro) kostende Skulptur auf dem Marktplatz von Burslem aufstellen. Der örtliche Künstler Andy Edwards gestaltet das Lemmy-Bildnis mit Lehm aus Staffordshire. Darüber hinaus steht die Plastik auf einem drei Meter hohen Sockel, der wie eine überhängende Bühne aussieht. Der Sockel besteht aus Sandstein, trägt das Motörhead-Logo sowie persönliche und musikalische Informationen über Kilmister. Zunächst hatte Edwards eine Sockelhöhe von zweieinhalb Metern vorgesehen.

Doch nachdem die Polizei Bedenken geäußert hatte, dass die Statue zwar „gutmütige, aber womöglich Vorfälle hervorrufende Aufmerksamkeit“ evozieren könnte, erhöhte der Bildhauer sie auf drei Meter. Dadurch soll sicher auch verhindert werden, dass Leute auf den Sockel klettern. Des Weiteren hat man beim Sockel noch den zuerst vorgesehenen schwarzen Granit gegen Sandstein getauscht, welcher besser zum nahegelegen Queens Theatre und dem ehemaligen Rathaus passt. Um die benötigten 50.000 Pfund für die Statue zusammenzukriegen läuft derzeit eine Crowdfunding-Kampagne. Bislang sind etwas mehr als 5000 Pfund (5850 Euro) zusammengekommen.

