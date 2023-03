Metallica haben 2022 tolle Zuwachsraten beim Streaming verzeichnen können. Einer ihrer Songs sprengte sogar die 1-Milliarden-Marke.

In Sachen Streaming war 2022 war ein überaus erfolgreiches Jahr für Metallica. So konnten die Thrash-Metaller 1,6 Milliarden Streams bei Spotify einfahren. Damit bauten James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo ihre Marke aus 2021 (1,3 Milliarden Streams) noch einmal aus. Zudem stellt das vergangene Jahr das vierte in Folge dar, in welchem das Quartett mehr als eine Milliarde Streams zu erzielen vermochte. Enormer Zuspruch In den Sozialen Medien bedankten sich Metallica bei ihren Fans für die Unterstützung: "Ihr habt euch mal wieder selbst übertroffen! 137 Millionen Stunden habt ihr Metallica 2022 bei Spotify gestreamt. Das sind 20…