Linkin Park: Auftritte mit Chester-Hologramm „undenkbar“

Mike Shinoda gab am vergangenen Freitag ein Instagram-Live-Interview, bei dem er sich Fragen von Fans stellte. Hauptsächlich ging es um die Veröffentlichung des Albums ONE MORE LIGHT LIVE, aber natürlich kamen auch andere Themen zur Sprache.

Da aktuell das Dio-Hologramm seine Reise durch Europa bestreitet, lag es nahe, dass eine derartige Möglichkeit auch von Linkin Park genutzt werden könnte und die Band mit einem Hologramm von Chester Bennington auf Konzertreise gehen könnte.

„Das wäre furchtbar“

Doch Shinoda zeigte sich davon eher abgeschreckt: „Chester als Hol0gramm würde mir nie in den Sinn kommen,. Ich habe schon davon gehört, dass manche Leute außerhalb der Band dies vorgeschlagen haben, aber: niemals!

Ich kann nicht mit einem Hologramm von Chester auf der Bühne stehen. Schlimmer geht’s echt nicht. Stellt euch das mal vor: Jemand, den ihr geliebt und verloren habt, steht plötzlich als Hologramm neben euch… Das wäre doch furchtbar. Ich kann das nicht tun.“

Ob Linkin Park als Band zukünftig ohne den am 20. Juli 2017 verstorbenen Sänger Chester Bennington weitermachen werden, steht noch in den Sternen. Ihre Fans warten sehnsüchtig auf eine klare Aussage.