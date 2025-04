Über ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass Linkin Park ihre große Rückkehr bekanntgegeben haben. Seitdem durften sich Fans bereits an einem neuen Album und mehreren Singles erfreuen. Ganz vorne dabei ist Linkin Parks neue Sängerin Emily Armstrong. In einem Interview mit der Rock 98 Radiostation erzählt Bassist Dave Farrell die Geschichte von Armstrongs Beitritt.

Drei Freunde ohne Plan

Eine Geschichte, die mit einem Treffen zwischen drei Freunden begann, wie Farrell erklärt: „Mike, Joe [Hahn, Linkin Park DJ/Visual Director] und ich haben uns zusammengesetzt und gesagt: ‚Lasst uns bewusst etwas Zeit miteinander verbringen. Lasst uns reden. Schauen wir mal, ob wir etwas schreiben, das uns gefällt, aber ohne dem Ganzen ein Label aufzudrücken. Dann lasst uns einfach anfangen, uns mit anderen Leuten zu treffen, sei es mit anderen Songwritern, anderen Sängern, anderen Instrumentalisten, und wir schauen einfach, was passiert.‘

Ich bin der Typ Mensch, bei dem alles komplett durchgeplant sein muss, bevor er mit etwas anfängt. Ich dachte mir: Ich muss herausfinden, wie es jetzt mit der Band aussieht – spielen wir Katalog-Songs, wenn wir live auftreten? Spielen wir überhaupt noch live? Bringen wir neue Musik heraus? Ist es ein Album? Ist es eine Single? – all diese Dinge. An einem bestimmten Punkt musste ich mir einfach einreden: ‚Ich muss das alles nicht im Voraus herausfinden. Lass uns einfach schauen, was passiert, im Moment leben und sehen, ob es uns gefällt.'“

Neue Anfänge

„Schon sehr früh hieß es dann: ‚Lasst uns Emily dazuholen. Sie ist eine großartige Sängerin. Mal sehen, wie das so funktioniert,'“ erklärt der Bassist. „Und dann kam noch [der neue Linkin Park-Schlagzeuger] Colin [Brittain] dazu. Mike hatte mit Colin schon bei einigen anderen Projekten zusammengearbeitet. Es ging aber mehr in die Richtung ‚Lass uns mit Colin als Songwriter zusammenkommen und sehen, was wir zusammen schreiben‘ als ‚Lass uns eine Band sein‘. Aber im Lauf der Jahre hieß es dann: ‚Diese beiden sind großartig. Dieser Vibe, den wir zusammen haben, ist großartig. Wir lieben das Gefühl, das wir hier haben. Lasst uns mehr Zeit und Energie in das Ganze stecken.‘ Und so kam es, dass wir jetzt hier zusammen sitzen.

Mein innerer Kreis und meine Familie wussten natürlich, woran wir arbeiten, und wenn sie mich nach Emily fragten, erzählte ich immer, dass sie stimmlich einfach absolut der Knaller ist. Sie kann all diese Dinge auf eine Art und Weise, die so mühelos und großartig wirkt. Aber noch wichtiger ist, dass Emily einfach zu uns passt. Es hat sich angefühlt, als ob wir uns schon ewig kennen würden, als wir das erste Mal als Gruppe zusammenkamen. Für uns war das einer der wichtigsten Punkte.“

Erst letzten Monat veröffentlichten Linkin Park ihre neue Single ‘Up From The Bottom’. Das erste Mal, dass die Band neue Musik präsentiert, seit der Veröffentlichung ihres Albums FROM ZERO letzten November.

—

