Linkin Park posten Countdown: Reunion für Festivals?

Das dürfte die Fans in helle Aufregung versetzen: Linkin Park haben einen Countdown gestartet. Angefangen bei 100 Minuten läuft der Timer am kommenden Mittwoch — sprich: übermorgen — ab. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Aufgrund der jüngsten Gerüchte um eine Reunion der Band mit einer neuen Sängerin führt dies zu weiteren Spekulationen.

Denn: Verschiedene Festivals haben für diesen Mittwoch ebenfalls Neuigkeiten angekündigt. So wollen Rock am Ring und Rock im Park in zwei Tagen für die Open Air-Ausgaben 2025 etwas bekanntgeben. Da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass hierbei Linkin Park als Headliner vermeldet wird. Des Weiteren hat offenbar das US-amerikanische Festival Welcome To Rockville denselben Countdown wie Mike Shinoda und Co. in einer Instagram-Story geteilt (zumindest laut Blabbermouth), weshalb die Nu-Metaller auch hier gehandelt werden.

Bestätigung der Gerüchte?

Zuletzt war die Gerüchteküche um Linkin Park heftig am Brodeln. Laut einem Bericht von Billboard steckt dahinter tatsächlich mehr. So beruft sich das Branchenmagazin auf „mehrere Quellen“. Diese hätten dem Medium gesteckt, dass die einstigen Nu-Metaller darüber nachdenken, 2025 auf Reunion-Tour zu gehen und dafür eine Sängerin als Ersatz für den 2017 verstorbenen Frontmann Chester Bennington zu engagieren. Darüber hinaus handele es sich hier nicht um alle verbleibenden Band-Mitglieder. Demnach ließen sich diese Option nur Rapper und Multiinstrumentalist Mike Shinoda, Lead-Gitarrist Brad Delson sowie Bassist Dave Farrell durch den Kopf gehen. Billboard zufolge nimmt WME, die Booking-Agentur von Linkin Park, Angebote für eine potenzielle Konzertreise inklusive Festival-Auftritten entgegen.

Außerdem sage eine Quelle, dass die Band hofft, eine passende Frontfrau hierfür zu finden. Das passt wiederum zu dem Gerücht, das Orgy-Frontmann Jay Gordon in die Welt gesetzt hat. Im Interview beim US-Radiosender KCAL 96.7 sagte er: „Ich habe gehört, dass sie jetzt eine Sängerin haben. Das habe ich gehört. […] Zitier mich hierbei nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein. Sie werden womöglich versuchen, so weiterzumachen. Das dürfte interessant werden.“ In Nachhinein distanzierte er sich von seiner Aussage und meinte, sie würde aus dem Zusammenhang gerissen, was eindeutig nicht der Fall war. Zudem hatte er das Thema von sich aus zur Sprache gebracht.

