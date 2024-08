Ende 2022 gaben The Sword ihre Auflösung bekannt. Nun, knapp zwei Jahre später, melden sich die Texaner schon wieder zurück.

Im Oktober 2022 gab The Sword-Frontmann John D. Cronise via Social Media überraschend die Auflösung der Band bekannt. Damals schrieb er: „Jetzt ist alles, was ich mit The Sword jemals sagen und tun wollte, gesagt und getan worden. Von daher ist es an der Zeit, mich anderen Unternehmungen zuzuwenden.“ Diese „anderen Unternehmungen“ haben sich offenbar erledigt, denn die Stoner-/Heavy-Rock-Formation hat sich wieder zusammengetan. Schon vor einigen Wochen gab die Band ihre Bühnenrückkehr bekannt. Die Reunionshow soll am 3. November beim Levitation in Austin, Texas stattfinden. Via Instagram wurde dazu ein Post abgesetzt, in dem es heißt: „Verpasst nicht die Gelegenheit,…