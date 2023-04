Liquid Death: Neues Produkt nach Blink-182-Album benannt

Der Getränkehersteller Liquid Death ist in den USA für seine außergewöhnlich unkonventionellen Werbe-Spots bekannt. Erst kürzlich bewarb das Unternehmen mit einem Death Metal-Clip das eigene Produkt (METAL HAMMER berichtete). Nun folgt die nächste Kuriosität.

Liquid Death als Einlauf

Enema of the State lautet der Name des neuen Produkts von Liquid Death. In dem dazugehörigen Werbe-Spot tritt Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker auf. Dieser erklärt, sein erfolgreiches Leben beruhe auf der Tatsache, dass er Liquid Death als Einlauf verwende. Auf ironische Weise wird dem Zuschauer suggeriert, mit dem Produkt genauso erfolgreich sein zu können wie der Musiker selbst.

Neben Travis Barker, der auf dem gleichnamigen Blink-182 Album ENEMA OF THE STATE gespielt hat, werden mit einem Augenzwinkern eine Reihe ebenso absurde wie erdachte Erfolge präsentiert, für die das Produkt angeblich verantwortlich sein soll. Die mutmaßlichen Anwender von Enema Of The State sollen demnach unter anderem Sänger in einer Death Metal-Band geworden sein oder Mandarin erlernt haben. Auch eine Referenz auf ‘Das Schweigen der Lämmer’ (1991) beziehungsweise die Figur Hannibal Lecter – Kannibale und Antagonist des Films – bleibt nicht aus. Dieser erklärt, er würde durch die Verwendung von Enema Of The State weniger Menschen essen.

In den USA erfreut sich Liquid Death großer Beliebtheit. Für das Getränk werden allerdings auch stolze Preise aufgerufen. Eine Dose Enema Of The State (inklusive Klistierspritze) kostet 182,00 US-Dollar. Immerhin ist jedes Exemplar von Travis Barker handsigniert.

