Das Genre Metal brüstet sich gerne damit, vor allem eines zu sein: laut. Nach den Ergebnissen einer neuen Studie zu urteilen, stimmt das wissenschaftlich betrachtet nicht ganz. Zumindest, wenn man den LAR, also das Pegelverhältnis zwischen Gesangsstimme und instrumentaler Begleitung als Maß nimmt. Demnach geht es im Metal nämlich leiser zu als in Rock-, Pop- und Country-Musik.

Lead-Gesang wird immer leiser

Die Analyse der Forscher Kai Siedenburg und Karsten Gerdes zeigt vor allem, dass sich der LAR bis zu den Siebzigern hin stark anglich: Während 1949 der Unterschied von Gesangs- und Instrumentenlautstärke noch fünf Dezibel betrug, liegt dieser Unterschied ab 1975 bei nur noch einem Dezibel und bleibt seitdem konstant.

Gründe dafür sieht das Forscher-Team vor allem in der technischen Entwicklung von Aufnahme- und Musiktechnik. Ein besonderer Fortschritt gelang durch das stereophone Abmischen, also die Schallübertragung über zwei oder mehrere Kanäle. „Weil die anderen Instrumente räumlich verteilt sind, kann die Lead-Stimme leiser gemacht werden und ist trotzdem noch hörbar“, erklärt Siedenburg.

Metal-Gesang ist im Verhältnis leiser als Country

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Country den größten LAR aufweist und Metal den kleinsten. Das liegt vermutlich daran, dass die Instrumente im Metal oft lauter sind als der Gesang: „Wir haben beobachtet, dass die Gitarren im Metal in den Lautstärkeverhältnissen ein Stück weit die Rolle des Gesangs übernehmen“, so Kai Siedenburg.

