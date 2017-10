Lo!: Exklusive Albumpremiere von VESTIGIAL

Foto: Nic Bezzina. All rights reserved.

Die australische Sludge-Metal-Band Lo! veröffentlicht am 06. Oktober 2017 ihr drittes Album VESTIGIAL via Pelagic Records. Wer sich vorstellen kann, Musik zu hören, die sich irgendwo zwischen Mastodon, Cursed, Cult Of Luna, Converge, Breach oder Black Breath bewegt, macht mit Lo! nichts falsch.

“VESTIGIAL ist ein Abbild unserer wahnsinnigen Welt voller Monster, die wir selbst erschaffen haben. Aggressive Hymnen, welche die Gewalt mit tödlichen Riffs vereinen. Ein modernes Sludge-Album das am Hörer zerrt.”

Hört hier exklusiv vorab das Lo!-Album VESTIGIAL:

VESTIGIAL ist hier vorbestellbar.