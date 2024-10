Lzzy Hale: Ein Rückblick zum 41. Geburtstag

Die am 10. Oktober 1983 geborene Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale wuchs mit ihren Eltern und ihrem Bruder Arejay Hale in einer abgelegenen ländlichen Umgebung auf – in einer kleinen Blockhütte in Pennsylvania, wo die einzigen „Nachbarn“ ihre Schafe und Hühner waren. In dieser ruhigen Abgeschiedenheit entdeckte Hale schon früh ihre musikalische Leidenschaft, die ihr als Flucht aus ihrer ruhigen, zurückhaltenden Welt diente. „Ich hatte große Probleme mit meinem Selbstvertrauen und wollte nicht laut sein. Ich wollte mich einfach leise durchs Leben bewegen“, erinnert sich die Musikerin in einem Interview. Doch genau das Gegenteil sollte passieren.

Vom Bauernmädchen zum Rockstar

Vom Bauernmädchen zum Rockstar

Bereits mit 13 Jahren gründete sie mit ihrem Bruder die Band Halestorm. Ihre Eltern unterstützten sie von Anfang an: „Wir verkauften unsere Schafe und Hühner, um eine PA-Anlage zu kaufen", erzählt die heute 41-Jährige. „Unser erster Anhänger war ein Esel, und unser Equipment roch lange nach Heu." Die Beziehung zu ihrem Bruder war schon immer das Herzstück der Band. Gemeinsam nahmen sie 1997 an einer Talent-Show auf einer Bezirksmesse teil – und verloren gegen ein steppendes Cowgirl. Aufhören kam für die beiden dennoch nicht in Frage: Acht Jahre später unterschrieben sie bei Atlantic Records und legten damit den Grundstein für ihre Karriere.

Das Leben auf Tour wurde schnell zum Markenzeichen von Halestorm. Bekannt für ihre energiereichen Live-Auftritte, spielt die Gruppe nicht selten über 250 Shows im Jahr. Zudem teilten sie sich bereits die Bühne mit Größen wie Alice Cooper, Avenged Sevenfold und Disturbed. Daneben platzieren sich ihre Alben regelmäßig in den Charts; 2013 wurde die Lead-Single ‘Love Bites (So Do I)’ aus dem zweiten Album THE STRANGE CASE OF… (2012) sogar mit einem Grammy ausgezeichnet.

Lzzy Hale setzt sich ein

Hales musikalische Einflüsse stammen aus einer breit gefächerten Palette. Während ihr Vater ihr die Musik von Black Sabbath und Deep Purple nahebrachte, sorgte ihre Mutter dafür, dass sie auch weibliche Vorbilder fand. Besonders prägte sie die Band Heart. Ihr Live-Album THE ROAD HOME (1995) und die A-cappella-Version von 'Crazy On You' inspirierten die Künstlerin tief. „Ohne diesen Song wäre ich heute nicht die Sängerin, die ich bin", gesteht sie. In ihren Teenager-Jahren entdeckte sie dann die härteren Klänge des Nu Metal für sich. Das Stück 'Licking Cream' von Sevendust, ein Duett mit Skunk Anansie-Vokalistin Skin, ließ Hale erkennen, dass Frauen auch in härteren Genres ihren Platz haben. Diese Erkenntnis bestärkte sie in ihrem Vorhaben, als Frau in der von Männer dominierten Rock-Welt erfolgreich zu sein.

Die Musikerin nutzt ihre Stimme aber nicht nur, um zu singen, sondern auch, um sich für wichtige gesellschaftliche Themen einzusetzen. 2015 outete sie sich öffentlich als bisexuell und sprach offen über ihre jahrelangen inneren Kämpfe. Mit ihrer Ehrlichkeit konnte sie viele junge Menschen dazu ermutigen, ihre eigene Identität zu leben, und sich einen wichtigen Namen als Verfechterin von LGBTQIA+-Rechten machen. Ferner setzt sich Hale aktiv für die Aufklärung über psychische Gesundheit ein und hat die Kampagne #RaiseYourHorns ins Leben gerufen, bei der Fans ihre Geschichte teilen, um zu zeigen, dass niemand allein ist.

Lzzy, wir wünschen dir zum Geburtstag alles Gute!

—

