Make Them Suffer stellen neue Keyboarderin vor

Foto: Screenshot via YouTube, Rise Records. All rights reserved.

auch interessant

Wie die (Symphonic) Metalcore-Gruppe Make The Suffer kürzlich via Social Media mitteilte, gibt es einen Neuzugang in den Reihen der Band. Alex Reade, die zuvor bei Drown This City die Stellung am Keyboard gehalten hat, schließt sich nun Make Them Suffer an und sorgt überdies künftig für die klaren Vocals der Truppe.

Seit Februar 2022 und nach dem Abschied von Booka Nile, die während der vergangenen fünf Jahre für Make Them Suffer in die Tasten gehauen hat, amtierte niemand mehr als Keyboarderin der Band. Jetzt soll es in frischer Besetzung allerdings weitergehen.

Neue Single ‘Doomswitch’ erscheint am Freitag

Empfehlung der Redaktion At The Gates: Originalgitarrist Anders Björler steigt ein Death Metal Die schwedischen Todesmetaller At The Gates machen ihre Fans glücklich und holen Gründungsgitarrist Anders Björler zurück in die Band. Ihre Fähigkeiten darf Reade bereits am Freitag, den 14. Oktober 2022, mit der brandaktuellen Single ‘Doomswitch’ präsentieren. Dabei kommt Hoffnung auf, dass es sich mit der neuen Veröffentlichung bloß um einen ersten Vorgeschmack einer Reihe weiterer Singles handelt. In dem Beitrag der Band heißt es: „Nun sind wir vollständig und mit voller Kraft zurück. ‘Doomswitch’ wird am Freitag, den 14. Oktober, veröffentlicht.

Alex Reade zählt jetzt zu Make them Suffer und spielt eine wichtige Rolle in unserem nächsten Song, der der Band neues Leben einhaucht. Zum ersten Mal seit über zwei Jahren sind wir wieder auf Tournee. Wir beginnen im Oktober in Australien und reisen im November und Dezember weiter nach Nordamerika. Zu sagen, dass wir es kaum erwarten können, neue Musik zu veröffentlichen, ist eine blanke Untertreibung.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Make Them Suffer (@makethemsuffer)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.