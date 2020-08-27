Mammoth Gewinnspiel

Toggle menu

Jetzt das Album bestellen und mit etwas Glück eine von Mammoth signierte Gitarre gewinnen!
Schicke den Kaufbeleg eines „The End“ Albums bis zum 22.10.25 an verlosung@metal-hammer.de
Bitte beim Einsenden die Adresse direkt mit angeben.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!
Teilnahmeschluss ist der 22.10.2025. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

