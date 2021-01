Manowar: So entstand die Band

Manowar in Chicago, Illinois, am 21. Juli 1982

Manowar-Bassist Joey deMaio unterhielt sich für die neueste Folge seines Podcasts (höre weiter unten) mit Sänger Eric Adams. Jener erinnert sich daran, wie er 1980 zu Manowar gestoßen ist. „Joey besuchte mich und sagte, dass er einen Typen in New York kenne, der Gitarre spielt. ,Sein Name ist Ross, und er ist wirklich gut. Wir kamen gut miteinander aus.‘“ Joey hatte Ross Friedman während der „Heaven And Hell“-Tour von Black Sabbath kennengelernt, bei welcher er als Pyrotech arbeitete. Friedman war Gitarrist der Supportband Shakin‘ Street.

„,Wir haben in der Umkleide zusammen gejammt, das klang verdammt gut. Wir wollen eine Band gründen‘, erzählte mir Joey. Er wollte, dass ich der Sänger sei, doch ich wehrte mich dagegen, wollte nichts mehr mit dem Musik-Business zu tun haben. Doch Joey blieb hartnäckig und überredete mich, zumindest ein paar Songs für das Demo einzusingen. Ich tat es ihm zuliebe, da wir uns schon seit unserer Kindheit kannten.“

Die Geburt von Manowar

Und wieder musste deMaio all seine Überredenskünste aufwenden, denn Adams wehrte sich beharrlich dagegen, als Sänger in einer Band zu fungieren. DeMaio meinte schlussendlich zu Adams, er solle eine Nacht darüber schlafen. „Abends sprach ich mit meiner Frau darüber, und sie meinte, dass ich definitiv die Stimme dafür hätte. Wenn ich es nicht tun würde, würde ich mein ganzes Leben darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn ich es getan hätte. Und wenn ich es tue und es nicht klappt, egal, hätte ich es wenigstens versucht. Das hat mich letztendlich überzeugt.“

Am nächsten Tag stand DeMaio wieder vor Adams‘ Tür, und so kamen Manowar ins Rollen. „Wir gingen nach Florida und suchten uns einen Schlagzeuger. Und das ist die Geschichte, wie Manowar geboren wurden.“ Adams, der zuvor in den Bands The Kids, Looks und Harlequin aktiv war, wird das 40. Jubiläum von Manowar mit einer großen Tournee feiern. Geplant sind Auftritte in Deutschland im April.