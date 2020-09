SPREADING THE DISEASE ist aktuell genau die falsche Vorgehensweise, finden Anthrax und bringen daher ein nützliches Merch-Gimmick auf den Markt.

Wir kennen das mittlerweile alle vom Einkaufen, Essen gehen und dem öffentlichen Raum: Fast überall gibt es Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände. Die US-amerikanischen Thrash-Metaller Anthrax haben nun ihren eigenen Handreiniger, der - wie könnte es anders sein - auf den Namen "Stop Spreaching The Disease" getauft wurde. Inspiration dafür lieferte freilich das zweite Studioalbum der Band, SPREADING THE DISEASE, von 1985. Bleibt sauber! Das "Stop Spreaching The Disease"-Handgel von Anthrax wird über Global Merchandising Services, den weltweiten Partner der Gruppe, vertrieben und in Kürze erhältlich sein. Schlagzeuger Charlie Benannte präsentiert das Desinfektionsmittel stolz via Instagram (siehe unten). Auf…