Marilyn Manson: „Mein Lieblingssong von mir ist…“

Man könnte davon ausgehen, dass Musiker ihre größten Hits als Favoriten nennen, aber dem ist beileibe nicht so. Kirk Hammett verriet zuletzt, welcher sein Metallica-Lieblingssong ist, und erntete überraschende Reaktionen.

Marilyn Manson ließ nun in einem Interview mit Daniel P Carter von der BBC Rock Show im Rahmen der „Music Ruined My Life“-Rubrik, welchen seiner Songs er am meisten schätzt.

„Das ist definitiv ‘The Speed Of Pain’“, so die Antwort von Manson. Der Song stammt von MECHANICAL ANIMALS (1998). „Der Text ist ein Gedicht von mir, das ich in einem Flugzeug geschrieben habe.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zP5-qj58FBc Video can’t be loaded: Marilyn Manson – Speed Of Pain (https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zP5-qj58FBc)

Ich las im Time Magazine einen Artikel darüber, wie lange es dauert, bis ein Schmerzimpuls vom Körper im Gehirn ankommt. Das inspirierte mich dazu, über etwas völlig anderes zu schreiben.

Unerklärbare Obsession

Ich habe, warum auch immer, eine gewisse Manie, die ich nicht erklären kann“, so Manson weiter. „Selbst wenn man mich foltern würde, könnte ich sie nicht beschreiben. Es geht um Blumen, den Valentinstag.

Vielleicht habe ich als Kind zu wenige Valentinsgeschenke bekommen oder sowas, ich habe keine ahnung, worin diese Obsession begründet liegt. Zumal ich Blumen sowieso nicht besonders mag…“

Hört hier „Music Ruined My Life“ mit Marilyn Manson:



Der Song-Text von ‘The Speed Of Pain’:

They slit our throats

Like we were flowers

And our milk has been

Devoured

When you want it

Goes away too fast

Times you hate it

Always seems to last

Just remember

When you think you’re free

The crack inside your fuckin‘ heart is me

I wanna outrace the speed of pain

For another day

I wanna outrace the speed of pain

For another day

I wish I could sleep

But I can’t lay on my back

Because there’s a knife

For everyday that I’ve known you

When you want it

Goes away too fast

Times you hate it

Always seems to last

Just remember

When you think you’re free

The crack inside your fuckin‘ heart is me

I wanna outrace the speed of pain

For another day

I wanna outrace the speed of pain

For another day

Lie to me, cry to me, give to me, I would

Lie with me, die with me, give to me, I would

Keep all your secrets wrapped in dead hair

I wish, keep all your secrets wrapped in dead hair

I wish

Lie to me, cry to me, give to me, I would

Lie with me, die with me, give to me, I would

Hope that we die holding hands

for always

Hope that we die holding hands

For always

Hope that we die holding hands