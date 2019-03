Marilyn Manson: Neues Album ist fast fertig

Via Instagram ließ Schock-Rocker Marilyn Manson verlauten, dass er sich auf dem Weg zu Shooter Jennings befände, um sein neues Album zu finalisieren. Offensichtlich sollen einige Sessions im Studio des Country-Rockers aufgenommen werden. Jennings hatte zuletzt mit Guns N‘ Roses-Bassist Duff McKagan für dessen Soloalbum gearbeitet.

Marilyn Manson vs. Country

Die ungewöhnliche Kooperation zwischen Shooter Jennings und Marilyn Manson kam ganz unspekaktulär zustande: „Ich lud Manson zu einer Party in eine Bar ein und fragte ihn dort, ob er den Song ‘Cat People’ kennen würde. Ich wollte ihn dabeihaben, weil ich mir sicher war, dass das Stück mit ihm großartig klingen würde. Er meinte dann, dass er dieses Stück vor jedem Konzert als Warm-up für seine Stimme singen würde. Also nahm ich all mein Aufnahmegeräte und besuchte ihn um 3 Uhr früh.“

Hinsichtlich Konzerten ist Marilyn Manson weiterhin mit Rob Zombie auf der „Twins Of Evil“-Co-Headliner-Tournee unterwegs. Die mit dem Untertitel „Hell Never Dies Tour 2019“ versehene USA-Sommerkonzertreise beginnt am 9. Juli.