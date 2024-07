Clutch „verfeinern“ Song-Ideen, bevor es ins Studio geht

Foto: Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.

Jean-Paul Gaster mit Clutch im The Regency Ballroom am 4. May 2023 in San Francisco

Nach dem 2022er-Erfolgsalbum SUNRISE ON SLAUGHTER BEACH gehen es Clutch nun etwas langsamer und bedachter an. Zwar haben die Stoner-Legenden schon vor einiger Zeit mit der Schreibarbeit begonnen, jedoch kann noch einige Zeit ins Land gehen, bis Fans in den Genuss neuer Musik von Neil Fallon und Kollegen kommen.

Harmonisch und organisch

Wie Gaster weiterhin berichtet, seien die Dynamik und Stimmung innerhalb der Band wirklich gut: „Wir sehen uns die ganze Zeit. Diese Woche haben wir frei, weil einige Leute im Urlaub sind. Aber am Samstagnachmittag kommen wir wieder zusammen. Wir werden proben und uns dann auf Tom vorbereiten. Er kommt am Montag und wir werden die ganze Woche arbeiten. Normalerweise nehmen wir uns dann eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen frei, bevor wir wieder im Jam-Raum zusammenkommen und einfach anfangen, Riffs zu spielen und neue Musik zu schreiben.“

