Clutch-Drummer erinnert sich an Jamsession mit Motörhead

Jean-Paul Gaster mit Clutch im The Regency Ballroom am 4. May 2023 in San Francisco

Clutch auf Tour mit Motörhead

In einem Interview im ‘That Just Happened’-Podcast wurde Clutch-Schlagzeuger Jean-Paul Gaster gefragt, ob er seinen „Das ist gerade wirklich passiert!“-Moment teilen möchte. Er sagte daraufhin: „Wir haben ein paar Tourneen mit Motörhead gemacht – eine in Großbritannien, und dann eine sehr umfangreiche in Nordamerika.

Im Lauf dieser Tourneen habe ich den damaligen Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee ziemlich gut kennengelernt. Und er ist ein unglaublicher Schlagzeuger. Ich habe ihn jeden Abend spielen sehen. Er hatte ein sehr hohes Schlagzeugpodest. Ich erinnere mich daran, wie ich ihn an einem Tag beim Soundcheck beobachtete. Er war auf seinem sechs Fuß hohen Podest, und ich sah ihm zu.

Sie hatten gerade einen Song beendet, und er schaute mich an und sagte: ‚Komm rüber!‘ Und ich sagte: ‚Mikkey, ich möchte da nicht hochgehen. Du brauchst eine Leiter, um da hochzukommen.‘ Ich meinte: ‚Nein, ich bleibe lieber hier. Mir geht’s gut.‘ Aber er bestand darauf. Er sagte: ‚Nein, komm her.‘ Und ich sagte: ‚Wenn ich da hochgehe, werde ich spielen.‘ Und er meinte: ‚Ja, genau das will ich.‘ Also tat ich es.

Mit der Leiter auf den Drumriser

Ich stieg auf die Leiter und kam hinter Mikkeys Schlagzeug. Ich fing an, ein bisschen zu spielen. Und er hatte diese riesige Monitoranlage hinter sich. Es fühlte sich an, als wäre man in einem Güterzug, wenn man auf seinen Drums spielte. Also fing ich an, ein bisschen zu trommeln. Und ich sah rüber, und Lemmy kam einfach auf die Bühne und begann zu jammen.

Empfehlung der Redaktion Charity-Auktion von Neil Fallon (Clutch) Mit einer Online-Charity-Versteigerung engagiert sich Clutch-Sänger Neil Fallon für eine Organisation, die sich gegen Kindesmissbrauch engagiert. Also habe ich eine Weile mit Lemmy gejammt – ich weiß nicht, ein paar Minuten lang. Und es gibt irgendwo ein Video davon. Und auch Phil stieg für eine Weile mit ein. Als ich von diesem Schlagzeugpodest herunterstieg, dachte ich mir: ‚Das ist gerade wirklich passiert.‘ Und ich bin Mikkey sehr dankbar dafür, dass er darauf bestanden hat, dass ich dort hochgehe.“

