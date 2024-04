James Hetfield lässt sich Lemmys Asche tätowieren

auch interessant

Eine bleibende Hommage an die Legende: James Hetfield, Frontmann von Metallica, hat sich ein Tattoo stechen lassen, das nicht nur ein Symbol des eisernen Kreuzes trägt, sondern auch die Asche seines verstorbenen Freundes Lemmy Kilmister enthält. Die Tattoo-Enthüllung, die Hetfield stolz auf Instagram präsentiert, markiert eine tiefe Verbundenheit und Wertschätzung für den Motorhead-Frontmann, der 2015 von uns gegangen ist.

„Ein Tribut an meinen Freund und meine Inspiration, Mr. Lemmy Kilmister“, schreibt Hetfield zu seinem Instagram-Post und unterstreicht die bedeutsame Rolle, die Motörhead und Lemmy Kilmister für ihn und Metallica gespielt haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Hetfield war Lemmy nicht nur ein Freund, sondern auch ein Mentor und eine wichtige Inspirationsquelle für seine musikalische Karriere. Auf dem Metallica-Album HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT widmen die Thrasher der Rock-Ikone den Song ‘Murder One’, benannt nach Lemmys legendärem Verstärker.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER 40 Jahre METAL HAMMER: Die Metallica-Titel 1984-2000 Thrash Metal Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute geht es wieder in die 80er und 90er, um eine ganz besondere Band zu würdigen: Metallica. Die Tattoo-Enthüllung kommt kurz vor den bevorstehenden Auftritten von Metallica im Rahmen ihrer Welttournee, die sie am 24. und 26. Mai in München führen wird. Unter dem Titel „No Repeat Weekend“ verspricht die Band ihren Fans zwei unvergessliche Abende in der ausverkauften Olympiahalle, bei denen sie unterschiedliche Setlists präsentieren werden. Metallica-Fans können sich auf eine einmalige Show freuen, die nicht nur die musikalische Meisterschaft der Band, sondern auch die lebendige Erinnerung an Lemmy Kilmister ehrt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.