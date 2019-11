2020 feiert das Hellfest Open Air seinen 15. Geburtstag. Was ihr zur Jubiläumssause erwarten könnt erfahrt ihr hier!

Datum Das Hellfest Open Air Festival findet vom 19. bis zum 21. Juni 2020 statt. Veranstaltungsort Das Hellfest Open Air findet unweit der Innenstadt von Clisson in Frankreich statt. Adresse: Rue du Champ Louet 44190 Clisson, Frankreich Preise & Tickets Bisher gibt es noch keine Tickets für das Hellfest Open Air 2020 zu erwerben. Bands Bisher sind noch keine Bands für das Hellfest Open Air 2020 bestätigt. Running Order Sobald eine Running Order für das Hellfest Open Air 2020 steht, findet ihr sie an dieser Stelle! Weitere Informationen Noch ist Zeit: Sobald es Neuigkeiten und Besonderheiten zum Hellfest Open Air 2020…