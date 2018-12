Kannste dir nicht ausdenken: Ein Typ killt seine Frau sowie seine Kinder - und googelt danach den Text von Familienmörder Metallicas ‘Battery’.

Musik und Metal im Besonderen musste schon oft als Sündenbock für grausame Taten herhalten. Wir erinnern uns an Marilyn Manson und den Amoklauf an der Columbine High School sowie an Slipknot und den Amoklauf im badenwürttembergischen Winnenden. Nun hat sich in den Vereinigten Staaten von Amerika erneut etwas Furchtbares ereignet, im Zuge dessen auch Metallica in den Schlagzeilen auftauchen. Es dreht sich alles um den Ehemann und Familienvater Chris Watts. Der hat seine schwangere Frau Shanann sowie seine beiden Töchter Bella und Celeste auf dem Gewissen. Laut CBS4 plädierte der Kerl schuldig in den neun Anklagepunkten, die ihm vorgeworfen werden,…