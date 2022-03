Dolly Parton sieht sich selbst vor allem als Country-Künstlerin, weswegen sie ihre Nominierung für die Rock And Roll Hall Of Fame (vorerst) ablehnt.

Die Country-Ikone Dolly Parton nimmt sich selbst aus dem Rennen um den diesjährigen Einzug in die Rock And Roll Hall Of Fame. Die 76-Jährige fühlt sich selbst nicht rockig genug und will daher anderen Künstlern keine Stimmen wegnehmen. Daher steige sie "respektvoll" aus. Über diesen Move dürften sich vor allem Judas Priest freuen, die derzeit auf Platz 6 des Fan-Voting rangieren und ohne Parton nun auf Platz 5 vorrutschen. Die fünf Erstplatzierten werden dann mit dem Ergebnis der Jury-Abstimmung zusammengeworfen. Dolly macht den Weg frei "Auch wenn ich mich extrem geschmeichelt fühle und dankbar darüber bin, für die Rock And Roll…