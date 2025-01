Queensrÿche sind aktuell aktiver denn je - was auch der Grund dafür ist, dass die Progressive-Metaller kaum Zeit finden, an einem Nachfolger von DIGITAL NOISE ALLIANCE zu arbeiten.

In einem Interview mit Myglobalmind sprach Queensrÿche-Gitarrist Michael Wilton über die Pläne zum Nachfolger des 2022 erschienenen DIGITAL NOISE ALLIANCE. „Wir haben uns gegenseitig einige Demos zugeschickt und arbeiten daran“, erklärt der Musiker im Gespräch. „Wir hoffen, dass wir Chris Harris, unseren Produzenten, erneut für dieses Album gewinnen können. Aber momentan touren wir viel, was nach der Pandemie nötig ist. Das macht es schwer, Zeit für ein neues Album zu finden. Aber wir werden definitiv eines machen. Hoffentlich können wir 2025 damit beginnen oder es aufnehmen.“ DeGarmos Ausstieg bei Queensrÿche war abzusehen In Bezug auf die kreative Arbeit innerhalb der Band ging es…