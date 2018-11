Mashup: ‚Angel Of Death’ vs. ‘The Benny Hill Show’

Ur-Schlagzeuger Dave Lombardo ist sich gewiss, dass Jeff Hanneman Slayer nicht so einfach ein Ende gesetzt hätte.

In einem Interview mit dem britischen Metal Hammer erinnerte sich der ehemalige Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo an den einstigen Gitarristenkollegen Jeff Hanneman, der vor fünf Jahren verstorben ist. "Leider kam Jeff an einen Punkt, an dem er nicht mehr mit den anderen Jungs mithalten konnte", erinnert sich Slayer-Gründungsmitglied Lombardo. "Der Alkohol forderte seinen Tribut. Zudem hatten ihn die vielen Operationen wegen seiner nekrotisierenden Fasziitis geschwächt. Das war alles sehr traurig, doch wir mussten eine Entscheidung treffen und ich weiß, das hat ihn letztendlich gebrochen." Aber schon schon war die Zukunft von Slayer ungewiss, da niemand wusste, wie lange Sänger/Bassist Tom Araya…