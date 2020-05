Matt Heafy zur derzeitigen Situation: „Wir sind eine Band, die das überleben kann“

Trivium brachten erst kürzlich ihr neues Studioalbum WHAT THE DEAD MAN SAY auf den Markt. Jetzt heißt es abwarten bis das Material live erprobt werden darf. Frontmann Matt Heafy sprach mit Irlands Overdrive darüber, wie er mit der derzeitigen Coronavirus-Krise umgeht und was für Auswirkung er für die Musikwelt vermutet.

Er sagte: „Nun, erstens denke ich nicht, dass es das Ende der Welt ist, aber es steht außer Frage, dass all dies einen tiefgreifenden Nebeneffekt haben wird. Meinen Twitch-Anhängern und auch sonst predige ich in den Sozialen Medien im Grunde, dass wir das richtig machen sollten und uns physisch distanzieren sollten.

Ich weiß nicht, was mit der Zukunft der Unterhaltungs- und Live-Musik-Brance sein wird, wenn wir auf der anderen Seite dieser Pandemie herauskommen, aber ich weiß, dass wir aus unserer Sicht eine Band sind, die das überlebt kann.“

Dem fügte der Musiker noch hinzu, dass er sich mehr Sorgen um kleinere Bands macht, die derzeit keine Shows spielen können und damit ihre Musik nicht so weit promoten können, wie das normalerweise der Fall wäre.

„Wir haben gesehen, dass das Musik-Streaming und die Anzahl von Podcasts zurückgegangen sind. Visuelle Dinge sind jedoch obenauf. Wir haben festgestellt, dass unsere Videos in der Hälfte der Zeit viel mehr Menschen erreichen als unsere vorherigen Online-Veröffentlichungen.“