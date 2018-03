Matt Sorum stellt neue Künstler-Plattform Artbit vor

Die nordamerikanischen Guns N' Roses-Fans hatten über die Osterfeiertage Grund zur Freude, denn die Sommer-Tour der Band wurde nun in einem Video offiziell angekündigt. Zwar gibt es noch keine genauen Daten, allerdings gaben die Musiker die Orte, in denen sie spielen werden, bekannt: Die umfangreiche Liste liest sich wie folgt: Atlanta, GA Boston, MA Chicago, IL Cincinnati, OH Dallas, TX Detroit, MI Houston, TX Kansas City, MO Nashville, TN New Orleans, LA New York Orlando, FL Philadelphia, PA Phoenix, AZ Pittsburgh, PA San Diego, CA San Francisco, CA Seattle, WA St Louis, MO Toronto, ONT Washington, DC Axl Rose wird demnach…