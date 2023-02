Max Cavalera: CHAOS A.D. war ein Genre-definierendes Album

In einem Radio-Interview mit der Sendung „Wired In The Empire“ erklärte der frühere Sepultura-Frontmann Max Cavalera anlässlich des 30. Jubiläums von CHAOS A. D. (1993), dass es sich sowohl bei diesem Album als auch bei ROOTS (1996) und BENEATH THE REMAINS (1989) um Genre-definierende Alben handle.

Das schwere Erbe von Sepultura

„Diese Alben sind für mich wie Kinder. Ich feiere gerne ihre Geburtstage. Ich habe fast das Gefühl, ich müsste an dem Tag, an dem diese Dinger erschienen sind, einen Kuchen kaufen und eine richtige Geburtstags-Party veranstalten“, sagte Max. Ob er CHAOS A.D., genau wie andere Klassiker aus seiner seiner Zeit bei Sepultura, ebenfalls mit einer Jubiläumstournee würdigen wird, wisse er allerdings noch nicht.

Empfehlung der Redaktion Max Cavalera: Darum haben seine Gitarren nur vier Saiten Thrash Metal Viersaitige Gitarren gelten als das Markenzeichen von Max Cavalera. Wie der Soulfly-Frontmann nun erklärte, steckt hinter dem dem Trademark eine Geschichte. „Natürlich sage ich nicht, dass wir eine Tour zu CHAOS A.D. machen werden. Aber wenn es passiert, wird es wirklich cool. Dieses Jahr feiert auch SOULFLY (Debütalbum von Soulfly, 1998 – Anm. d. A.) 25-jähriges Bestehen und das sind zwei Alben, die mir wirklich am Herzen liegen. CHAOS A.D. beginnt mit dem Herzschlag von Zyon (Max‘ Sohn – Anm. d. A.). Es ist eine ganz besondere Platte. Es ist fast wie ein entscheidender Moment im Metal; eine dieser Platten, die irgendwie alle Vorstellungen sprengten, wie Metal sein kann. Denn vor CHAOS A.D. war alles superschnell und aggressiv, und ich denke, wir haben mit Sachen wie ‘Territory’, ‘Slave New World’ und ‘Refuse/Resist’ gezeigt, dass es einen anderen Weg gibt, aggressive Musik zu machen, die etwas langsamer und Groove-orientierter ist.“

„Ich bin super stolz auf diese Alben – super stolz“, ergänzte Max. „Mal sehen, was passiert. Ich habe noch nichts Konkretes in Planung. Im Moment feiere ich sie einfach wie alle anderen – genieße einfach, dass sie in meinem Leben existieren, und bin sehr glücklich, dass ich Platten wie diese machen durfte.“

