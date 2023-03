Max Cavalera würde gerne ‘Ride The Lightning’ covern

Foto: UIG via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

Während eines Interviews im Rahmen der Radiosendung „Wired In The Empire“ verriet Max Cavalera (Ex-Sepultura, Soulfly), welchen Song von Metallica er gerne einmal covern würde. Seine Auswahl kann der Musiker gut begründen, denn hinter seiner Präferenz – dem Titel-Track von RIDE THE LIGHTNING (1984) – verbirgt sich eine persönliche Geschichte.

Max Cavalera hat große Pläne

„Ich würde liebend gerne ‘Ride The Lightning’ covern“, sagte Max. „Es ist ein kranker Song. Das Riff ist krank. Die Texte sind krank. ‚Flash before my eyes, now it’s time to die.‘ Es ist wie… Aaarrrgh. So gut.“ Die Schwärmerei für ausgerechnet diesen Song hat dabei einen ganz besonderen Hintergrund, wie der Musiker erklärte.

Empfehlung der Redaktion Sepultura: Max Cavalera denkt nicht an eine Reunion Thrash Metal Laut dem ehemaligen Sepultura-Frontmann Max Cavalera steht eine Wiedervereinigung der brasilianischen Thrash Metal-Band aktuell nicht zur Debatte. Als Max als Kind in Brasilien aufwuchs, habe er sich die Haare geschnitten, um ein Exemplar von RIDE THE LIGHTNING zu ergattern – so lautete jedenfalls die von seinem Cousin aufgestellte Voraussetzung. „Er sagte: ‚Du musst diese langen Haare schneiden. Ich gebe dir, was du willst. Ich kaufe dir einen importierten Tonträger’“, erinnerte sich Max. Seine Überlegung war dabei äußerst pragmatisch: Die Haare wachsen nach. Prompt rasierte er sich also den Schädel, und kam so an das von ihm begehrte Album. „Dieses Exemplar von RIDE THE LIGHNING war es wert. Es ist eine Platte, für die es sich lohnt, sich die Haare zu rasieren“, resümierte Max.

„Ich liebe diese Platte“, urteilte Max Cavalera abschließend. „Ich liebe das Old School-Zeug. Und wenn ich jemals die Chance dazu habe, dann werde ich eine Cover-Version dieses Songs machen… Es ist ein kranker Song. Ich liebe ihn.“

