Max Raabe: Die erfolgreichsten Videos des Sängers #DaheimDabeiKonzerte

Einmalig: Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Max Raabe: Geistreicher Pop trifft Nostalgie

Max Raabe ist ein Solitär, der ein eigenes nostalgisches Genre begründet hat: die Hommage an das gepflegte Salon-Chanson. 1986 versammelte er das Palast-Orchester, das sich den Liedern der 20er-Jahre im Stil der Comedian Harmonists verschrieben hat. Mit seinem geschmeidigen Bariton interpretiert der ausgebildete Opernsänger süffisant-ironisch die geistreichen, gewitzten Schlager und Couplets der großen Songschreiber der Weimarer Republik. 1992 schrieb Raabe in derselben Manier das satirische Stück „Kein Schwein ruft mich an“, das zum Radiohit avancierte. Das Palast-Orchester unternahm wunderbar dokumentierte Konzertreisen nach Israel, Japan und in die USA, wo es mehrfach in der Carnegie Hall auftrat.

Seit zehn Jahren nimmt Max Raabe auch erfolgreich leichthändige, verschmitzte Pop-Platten auf und schreibt eigene Songs, etwa mit Annette Humpe; für sein jüngstes „Unplugged“-Album sang er Duette mit Rock- und HipHop-Künstlern wie Herbert Grönemeyer, LEA, Namika, Samy Deluxe und Lordi.

Max Raabe: Seine erfolgreichsten Videos

Zur Einstimmung auf das bevorstehende #DaheimDabeiKonzert mit Max Raabe zeigen wir hier, welche YouTube-Videos des Sängers in Palast-Orchester-Begleitung bisher besonders erfolgreich waren:

„Küssen kann man nicht alleine“ (MTV Unplugged)

Das „MTV Unplugged“-Album von Max Raabe erschien im November 2019 – für das außergewöhnliche Konzert traten im Spiegelsaal von Clärchens Ballhaus in Berlin Mitte nicht nur Max Raabe und das Palast-Orchester auf, auch andere KünstlerInnen unterstützten den Sänger. Bei der Interpretation von „Küssen kann man nicht alleine” war es Namika, die dafür sorgte, dass sich der Song in ein intimes Duett verwandelte. Den Zuschauern gefällt’s: Auf YouTube hat der Clip bereits über 1,5 Millionen Views.