Mayhem wollen 2025 an neuem Album arbeiten

auch interessant

Mayhem haben in nächster Zeit einiges vor. Zunächst geht die norwegische Black Metal-Instanz im Dezember für zwei Wochen auf eine kleine Europatournee, um „40 Years Of Pure Fucking Chaos“ zu zelebrieren. Im neuen Jahr soll es dann ins Studio gehen, um an neuem Material zu arbeiten. Zumindest erzählte das Jørn „Necrobutcher“ Stubberud im Interview mit dem Everblack Podcast.

Empfehlung der Redaktion Mayhem: Sänger Attila Csihar über den Mord an Euronymous Black Metal Der aktuelle Mayhem-Vokalist Attila Csihar, hat sich im Interview am 30. Jahrestag zu dem Mord an Mayhem-Gitarrist Euronymous geäußert. Auf die Frage, ob fünf Jahre nach DAEMON bald mit neuer Musik zu rechnen sei, antwortet der Bassist: „Ja, das könnt ihr.“ So haben die beiden Gitarristen Teloch und Ghul kürzlich jeweils mehr als zehn Song-Ideen präsentiert, wie Necrobutcher weiterhin angibt. „Ich habe mir alles angehört, und einiges davon ist wirklich verdammt gut.“ Die gemeinsame Arbeit soll im Frühjahr 2025 beginnen, nachdem alle anstehenden Live-Termine abgehakt sind und alle Band-Mitglieder Zeit haben, da „einige von uns mit einigen anderen Bands auf Tournee gehen werden.“

Eins nach dem anderen

Zudem steht im Januar noch eine Mini-Tour durch Austrailien auf dem Plan. „Ich denke, wir werden im März zusammenkommen und anfangen, die Sachen einzuhämmern. 2025 sollten wir im Studio sein. Und dann wäre es cool – hoffentlich –, es 2025 auch herauszubringen. Das wäre ein Ziel, aber wir werden sehen. Aber auf jeden Fall 2026. Und dann werden wir uns natürlich auf eine neue Welttournee begeben, um es zu promoten, denke ich.“

Empfehlung der Redaktion Necrobutcher lobt Mayhem-Film ‚Lords Of Chaos‘ Black Metal 'Lords Of Chaos' hat in der Metal-Szene, vor allem unter Black Metal-Fans, für geteilte Meinungen gesorgt. Mayhem-Oberhaupt Necrobutcher hat der Film allerdings gut gefallen. Zuletzt mussten Mayhem sämtliche Konzerte in Nordamerika „aufgrund eines medizinischen Notfalls eines Band-Mitglieds“ absagen. Via Social Media gab die Band an, dass jener Notfall „eine sofortige Operation erfordert, was zu einer längeren Genesungszeit führt.“ Weitere Erklärungen blieben aus. Jedoch heißt es in dem Post weiter: „Mayhem haben nächstes Jahr etwas vor, das diejenigen, die von dieser Nachricht enttäuscht waren, entschädigen wird.“

Europäische – und besonders deutsche – Fans dürfen sich allemal freuen. Die Jubiläumstournee stoppt hierzulande für drei Shows. Versprochen werden Lieder, die bislang noch nie live präsentiert wurden. Zudem soll „Mayhems bisher größte Indoor-Bühnenproduktion“ zwei Stunden dauern.

Hier noch die DACH-Termine der ‘40 Years of Pure Fucking Chaos’-Tour:

05.12. Oberhausen, Turbinenhalle 1

06.12. Frankfurt, Zoom

07.12. Regensburg, Airport Eventhall

08.12. A-Wien, Simm CIty

10.12. CH-Pratteln, Z-7

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.