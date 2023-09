Sodom-Frontmann Thomas “Angelripper” Such äußert seinen Wunsch nach regelmäßigerer und intensiverer Zusammenarbeit der Big Four Of German Thrash Metal.

Die „Teutonic Four“ oder „Big Four Of German Thrash Metal“, damit sind die alteingesessenen Hochkaräter Sodom, Kreator, Destruction und Tankard gemeint, sollen im Namen des Thrash zukünftig wieder häufiger vereint sein. So wünscht es sich zumindest Sodom-Vokalist Thomas „Angelripper“ Such, wie er während eines kürzlich geführten Interviews mit La Mesa Del Metal erzählte. Reunion beim „Klash Of The Ruhrpott“ Nach der Bekanntgabe der Teilnahme aller vier Acts am „Klash Of The Ruhrpott“-Festival, das am 20. Juli 2024 in Gelsenkirchen stattfinden soll, schmeckt die Vorstellung einer derartigen Reunion sogar so gut, dass weitere Möglichkeiten erwägt werden. „Wir sprechen bereits seit Jahren…