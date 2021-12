Guns N’ Roses-Gitarrist Slash hat in einem aktuellen Interview ausgeplaudert, welche Platte ihn dazu inspiriert hat, mit dem Gitarrespielen zu beginnen.

Für viele Gitarristen ist Slash von Guns N’ Roses der Auslöser dafür, selbst in die sechs Saiten greifen zu wollen. Doch auch Saul Hudson, wie der Lockenkopf mit bürgerlichen Namen heißt, hat einmal ganz vorne angefangen. Im Interview mit Dave Cobb bei Apple Music's Southern Accents Radio hat der Musiker nun verraten, was ihn dazu inspiriert hat, selbst mit dem Gitarrespielen zu beginnen. Initialzündung So hat Slash wegen DISRAELI GEARS, dem zweiten Studiowerk der All-Star-Gruppe Cream um Eric Clapton, Ginger Baker und Jack Bruce, initial zur Gitarre gegriffen. Die Platte erschien 1967 und enthält Rock-Klassiker wie ‘Sunshine Of Your Love’…