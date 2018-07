Die Wogen sind noch immer nicht geglättet. In einem neuen Interview wettert Dave Mustaine gegen seinen ehemaligen Bandkollegen Lars Ulrich und erzählt, dass er keinen seiner Verdienste an ihn abtreten will.

Noch immer dicke Luft – Dave Mustaine kann mit seiner Metallica-Vergangenheit einfach keinen Frieden schließen und fühlt sich weiterhin nicht ausreichend gewürdigt. In einem Interview 2017 erzählte er, dass er in die Rock And Roll Hall Of Fame gehöre und ihm ein Grammy zustehe. Sein Groll scheint nach wie vor nicht verflogen zu sein. In einem neuen Interview mit dem griechischen Rock Hard Magazin wurde Mustaine zum Songwriting-Streit befragt, der dazu geführt hat, dass eine erweiterte Version von NO LIFE ‘TIL LEATHER anscheinend verschrottet wurde. Neuauflage zu NO LIFE ‘TIL LEATHER Für den Record Store Day im April 2015 wurde von Metallica nämlich…